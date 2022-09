Apoio. Microempresas do turismo têm 90 milhões disponíveis

O reforço da Linha de Apoio às Microempresas do Turismo tinha sido anunciado em Agosto, mas só esta quarta-feira foi publicado em Diário da República o despacho que viabiliza o aumento da dotação disponível para ajudar os microempresários do sector do turismo, um dos mais afetados pela pandemia de covid-19, a minimizar as "sequelas" da pandemia no seu negócio. A partir desta quita-feira, a linha passa a ter uma dotação máxima de 90 milhões de euros, um reforço de 30 milhões face à dotação inicial.

Mais de cinco mil candidaturas foram já aprovadas no âmbito desta linha de apoio que arrancou com uma dotação de 60 milhões de euros e que dois meses depois foi reforçada. “A dotação máxima disponível para financiamento das operações ao abrigo da presente linha de apoio financeiro é de 90.000.000 euros, sendo assegurada com recurso ao saldo de gerência do Turismo de Portugal”, pode ler-se no despacho hoje publicado e era amanhã em vigor.

A partir de 10 de setembro, quinta-feira, as empresas com menos de dez trabalhadores e cujo volume de negócios anual não ultrapasse os dois milhões de euros podem candidatar-se a um apoio correspondente a 750 euros mensais por cada posto de trabalho contabilizado na empresa a 29 de fevereiro deste ano, multiplicado por um período de três meses e até a um máximo de 20 mil euros. Do total recebido, 20% pode ser convertido em montante não reembolsável se a empresa comprovar a manutenção de postos de trabalho á data de 30 de junho de 2021.

A linha exclui do apoio microempresas que não tenham a situação regularizada perante a administração fiscal, a segurança social ou o Turismo de Portugal.