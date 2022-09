Amazon já é o principal cliente dos 'elétricos' da Mercedes

O pedido está dividido entre cerca de 600 veiculos de modelo eVito, de médio porte, e 1.200 unidades do modelo eSprinter com carroçaria grande. São, ao todo 1800 veículos que entrarão em operação ainda este ano, noticia hoje a agência Efe, fazendo da Amazon o principal cliente de veículos elétricos da fabricante de automóveis alemã Mercedes-Benz.

O Mercedes-Benz eSprinter, com um peso máximo permitido de 3.500 quilos na sua versão de teto alto, tem uma potência máxima de 85 quilowatts (kW) e pode ser escolhido com duas capacidades de bateria, dependendo de uma maior autonomia ou uma maior carga útil.

No caso dos veículos produzidos para a Amazon, têm a maior bateria, a de 47 kW/hora de carga útil, com a qual podem viajar até 168 quilómetros. Estes veículos com um carregador rápido podem ser recarregados de 10% a 80% em cerca de 25 minutos.

O Mercedes-Benz eVito, também de 85 kW, tem uma bateria de 35 kW/hora, o que garante uma autonomia de 150 a 184 quilómetros após seis horas de carga.

A fabricante de veículos e a empresa norte-americana Jezz Bezos colaboram na Alemanha desde 2018 no campo da mobilidade elétrica.

Desde aquele ano, a divisão de Mercedes-Benz Vans, em conjunto com vários dos seus parceiros, tem vindo a montar uma infraestrutura de recarga elétrica para a Amazon Logistics Germany, que na cidade alemã de Essen conta com 340 pontos de recarga, o que o torna no maior da Europa.

A Mercedes-Benz também faz parte do "The Climate Pledge", iniciativa da Amazon e do Global Optimism para atingir os objetivos do Acordo de Paris 10 anos antes do previsto, ou seja, em 2040.