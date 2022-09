“O risco de crise de dívida em Portugal é muito baixo”, diz Kenneth Rogoff, professor de Economia na Universidade de Harvard, EUA

A possibilidade de a economia portuguesa voltar a sofrer uma crise de dívida como entre 2011 e 2013 é muito baixa, diz o guru norte-americano das crises que há uma década atrás defendeu uma reestruturação da dívida portuguesa e dos periféricos. Agora, em entrevista ao Expresso realizada por correio eletrónico, acha que não é necessária uma redução de dívida. Mas se o controlo da pandemia da covid-19 demorar, a recuperação em países como Portugal, muito dependente do turismo e com alto nível de endividamento, vai demorar muito mais e vai exigir muito mais ajuda financeira. O académico norte-americano quer que o Banco Central Europeu aplique taxas ainda mais negativas e que aceite transformar as obrigações do Tesouro (como as portuguesas) que tem em carteira em dívida perpétua.

O disparo do endividamento público em Portugal e nos periféricos do euro, devido à resposta à pandemia, vai levar a uma nova crise da dívida na zona euro?

Não no curto prazo. O risco para Portugal e para os outros é atualmente muito baixo. Mas quanto mais tempo for preciso para resolver a covid-19, mais os problemas económicos, políticos e sociais na Europa se vão tornar difíceis de gerir.