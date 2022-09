“Não vai haver um único euro no próximo OE para o Fundo de Resolução”, garante Marques Mendes

Luís Marques Mendes garantiu esta noite no seu comentário habitual na SIC que o Orçamento do Estado do próximo ano não vai contemplar “nem mais um euro” para o Fundo de Resolução.

“Se o Fundo de Resolução se quiser financiar” para continuar a ajudar bancos em apuros terá de ir procurar dinheiro a outro lado, disse ainda o comentador.

E explicou ainda que, sobre este assunto, “ninguém, da esquerda à direita, iria concordar com mais ajudas” do Estado ao Fundo de Resolução, especialmente depois de tudo o que se tem passado nos apoios sucessivos dados ao Novo Banco e tendo também em conta o momento de fragilidade económica e social que agora vivemos.

Marques Mendes falava a propósito da auditoria ao Novo Banco, realizada pela Deloitte, sobre a qual, “o mais grave é que ainda não foi divulgada. Porquê?”, questionou. “Estão a esconder o quê? Isto parece uma cultura salazarenta”