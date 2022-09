Menos de 20% das empresas em lay-off pediram os novos apoios

É um número que representa menos de 20% das empresas que, desde o início da pandemia, aderiram ao lay-off simplificado para enfrentarem a crise. Os novos apoios que substituíram este regime — que chegou ao fim em julho para a generalidade das empresas — receberam, até agora, 22,3 mil candidaturas, revelou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, na reunião da concertação social desta semana. Ou seja, 19,4% das mais de 115 mil empresas já abrangidas pelo lay-off simplificado.

Também em termos de trabalhadores, estas candidaturas ficam muito aquém do universo do lay-off simplificado, abrangendo 240 mil pessoas. Ou seja, 27% do total que já estiveram em lay-off.