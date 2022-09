A Land Rover renovou o seu Discovery, mas podia ter feito melhor sem ter gasto muito mais

Passaram cinco anos sobre o lançamento do Land Rover Discovery Sport e, como mandam os manuais, estava na altura de fazer um refrescamento deste modelo que é um dos mais vendidos da atualidade para a marca britânica.

O renovado Discovery – algures entre o jipe e carro familiar - apresenta-se ainda mais robusto que dantes, com um design irrepreensível, uma posição de condução confortável, com bom apoio lombar, regulável e todos os demais atributos que o colocam entre um dos modelos SUV mais apetecidos, disponíveis no mercado nacional.

Este modelo segue a cartilha da marca para os seus ‘irmãos mais velhos’ e apresenta-se com bons materiais nos acabamentos interiores, com muito poucos plásticos à vista e muito cuidado em praticamente todos os detalhes. Ou seja, estamos perante um excelente carro familiar que tanto responde às necessidades do dia-a-dia como a situações de viagens mais longas – se bem que, aí, com os sete lugares a serem utilizados ficamos sem espaço para bagagem. Mas já lá vamos.

Em termos de estética exterior, salta à vista o redesenho dos faróis LED, assim como uma grelha integrada e com novos pára-choques, tanto à frente como atrás. Passa quase despercebida uma microcâmara instalada na parte traseira do tejadilho, numa pequena barbatana de turbarão, que pode dar uma ajuda importante na condução. Ou seja, se os bancos da segunda e terceira filas forem completamente cheios, fica reduzida a visibilidade da estrada, pelo condutor, através do retrovisor. Assim sendo, puxando uma pequena patilha que lhe está discretamente agregada, o retrovisor transforma-se em ecrã com a imagem da estrada (para trás) captada pela tal câmara instalada no tejadilho.

Um ecrã no retrovisor

É um pormenor interessante, que só será usado em situações de recurso, mas com a particularidade de a imagem captada dar ao condutor a sensação de que o carro que segue atrás estar sempre mais próximo do que aquilo que realmente está. Pode não ser mau, mas não deixa de ser um pouco estranho.

Os níveis de conforto interiores em geral são bastante elevados, com espaço suficiente para as pernas na segunda fila de bancos. Já na terceira, é notória a escassez de espaço e, naturalmente, será bastante incómoda para transporte de adultos em viagens longas. Trata-se de uma alternativa especialmente indicada para o transporte de crianças e, mesmo assim, a incomodidade pode surgir pouco tempo depois do arranque.

Com os sete lugares em utilização simultânea praticamente desaparece o espaço da bagageira, onde se torna impossível acomodar uma mala de viagem. Quando muito conseguem-se ali arrumar dois ou três sacos de supermercado.

Os prós e contras da terceira fila de bancos

Na verdade, não se pode ter tudo. E há ainda um outro problema que, neste renovado Discovery, continua por resolver: o travessão que sustenta a pala que cobre a bagageira - quando o carro leva apenas cinco lugares ocupados – sempre que se levantam os dois bancos traseiros, da terceira fila, tem de ficar na garagem. O que não é propriamente uma solução pois, em viagem, a determinada altura o condutor pode voltar a recolher os dois lugares extra e fica sem uma cobertura para o que quiser colocar na bagageira – o que não é propriamente simpático e pode atrair olhares indiscretos e amigos do alheio. Outros modelos de marcas concorrentes neste mesmo segmento do Discovery encontraram uma solução para recolher aquele travessão junto do pneu suplente, debaixo do chão falso da bagageira.

Outro pequeno pormenor que a Land Rover ainda não resolveu nesta ‘lavagem de cara’ do Discovery tem a ver com os botões que sobem e descem os vidros da janelas, situados do lado do condutor. Continuam colocados no ‘parapeito’ interior da janela, num local que não é intuitivamente acessível – pois a mão tende a ir mais para baixo, para o lado do puxador. Mais há ainda um outro problema associado a este pormenor. É que, num dia de chuva intensa, perante a abertura da janela do lado do condutor, facilmente se entranhará água nas ranhuras entre os vários botões, o que pode trazer consigo algumas complicações posteriores na sistema elétrico de elevação dos vidros.

Pequenas falhas que, com pouco investimento, a marca poderia ter resolvido facilmente nesta fase de meia-idade do seu Discovery.

Consumos muito acima dos anunciados pela marca

No modelo testado pelo Expresso – o Discovery Sport R-Dynamic S D150 FWD, a caixa é de seis velocidades, bem escalonada, responde bem às solicitações, embora, em algumas transições, possa ir buscar um pouco mais de combustível ao depósito para alimentar os seus 150 cavalos de potência.

Aliás, em matéria de consumos, as médias conseguidas no teste que realizámos vão muito, mas mesmo muito para além das anunciadas pela marca. E este é definitivamente um dos pontos fracos deste belíssimo SUV da Land Rover.

Assim, em trajeto misto (estrada e cidade) o melhor que conseguimos fazer foi um consumo de 11,8 litros por cada 100 quilómetros. Já a marca, nas especificações técnicas para este modelo, aponta para consumos que variam entre os 5,9 litros/100 km e os 6,9 litros/100 km. Completamente desfasados da realidade.

E, aqui, fica claramente a perder para alguns dos seus concorrentes mais diretos, como o BMW X3 ou mesmo o Skoda Kodiaq (também de sete lugares), que consome entre os 6 e os 7 litros aos 100 km para o mesmo tipo de trajetos.

Preço demasiado elevado para a maioria das famílias portuguesas

O novo Discovery Sport encontra-se disponível com especificações S, SE e HSE, além da versão R-Dynamic que se distingue das restantes pelo anagrama shadow atlas no capot e tampa da bagageira.

A versatilidade única do Discovery Sport foi otimizada com espaços melhores para pequenos objetos em todas as filas de bancos e com um aumento de 20 % na capacidade do depósito de combustível (até 65 litros).

Falta falar do preço. E é também aqui que a marca volta a perder para uma grande parte da concorrência. O modelo ensaiado custa 69.640 euros – embora esteja disponível nas versões mais simples a partir dos 44 mil euros, sensivelmente.

Não é definitivamente um carro acessível à maioria esmagadora das famílias portuguesas. No entanto, ainda assim, está repleto de atributos que o colocam bem acima de outros concorrentes em matéria de desempenho e fiabilidade.