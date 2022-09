Imobiliário. Lisboa ganha ‘novo bairro’ na Rua de São Lázaro

O projeto de requalificação da Rua de São Lázaro, em Lisboa, inserido no Programa de Renda Acessível (PRA) e que que abrange 15 edifícios no centro histórico deverá arrancar até ao final do ano. São 131 fogos, 103 dos quais em regime de renda acessível com tipologias T0 e T2 entre os €100 e os €350 por mês.

O objetivo é criar um núcleo habitacional na zona do Martim Moniz, com um sentido de bairro para classe média e jovens, além de privilegiar pessoas com mobilidade reduzida.

“Os trabalhos de demolição necessários deverão começar até ao fim do ano, início do próximo, assim que todos os edifícios estejam desocupados”, disse ao Expresso Sara Ribeiro coordenadora da PRA Concessões, a empresa municipal responsável pelo projeto.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.