Empresas municipais investiram €370 milhões na reabilitação urbana

Quem passa hoje no Campo das Cebolas encontra uma praça nova, voltada para a cidade, recolhida sob árvores que se estendem até à Avenida Infante D. Henrique, na frente ribeirinha. O espaço tornou-se mais amplo e aberto, ganhou jardins e um parque de estacionamento subterrâneo. Um investimento feito pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), que tem apostado cada vez mais na mobilidade sustentável. Só nos últimos dois anos, a gestora do estacionamento público da cidade gastou perto de €15 milhões em ciclovias e passeios.

Esta é apenas uma fatia do investimento global que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) tem feito através das suas três empresas municipais. Alavancada pelo crescimento exponencial do turismo dos últimos anos, a aposta na requalificação da cidade tem-se traduzido num investimento crescente por intermédio da Gebalis, que faz a gestão dos bairros municipais, assim como da Sociedade de Reabilitação Urbana Lisboa Ocidental (SRU Lisboa), ambas dedicadas ao mercado da habitação. No total, as três empresas investiram perto de €370 milhões em obras, em 2018 e 2019.