Prisa vende 64,47% da TVI por 36,8 milhões de euros

O grupo espanhol Prisa anunciou a venda da sua posição de 64,47% da Media Capital por 36,85 milhões de euros.

A informação foi divulgada esta sexta-feira à tarde pela Prisa ao regulador do mercado de capitais espanhol, a CNMV.

A venda foi feita a um conjunto de investidores portugueses, que se juntam a Mário Ferreira, empresário dono do grupo Douro Azul, que a meio de maio comprou 30,22% do capital por 10,5 milhões de euros.

O grupo espanhol diz que a transação "foi autorizada pela Pluris [empresa de Mário Ferreira]", atendendo ao acordo parassocial que tinha sido assinado pelo empresário com a Prisa e está condicionado ao acordo dos credores financeiros da Prisa, bem como à autorização dos reguladores.

A Prisa diz também que "os acordos realizaram-se simultaneamente mediante transmissões independentes em bloco das ações por um preço total de 36,8 milhões de euros. Representa uma valorização implícita da empresa (enterprise value) de 150 milhões de euros e um bónus de 63% em relação ao preço por ação oferecido pela entidade Cofina na sua oferta pública voluntária sobre as ações da Media Capital, publicada no passado dia 12 de agosto".

"Pelas estimativas da companhia, esta transação acarretará em prejuízo nas contas individuais e consolidadas da Prisa de aproximadamente 48,5 milhões de euros", acrescenta.

"A venda enquadra-se na política de desinvestimento de ativos não estratégicos iniciada pela Prisa e está em linha com o plano já anunciado que se foca no fortalecimento da Santillana e na transformação digital dos seus meios de comunicação em Espanha e na América Latina", diz ainda a proprietária do jornal espanhol El País.