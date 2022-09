Novo livro do “Contas Poupança” chega hoje às bancas

“Vença a Crise com Inteligência e Aprenda Tudo Sobre os Seus Direitos” é o titulo do terceiro livro de Pedro Andersson, jornalista e responsável pelo programa “Contas Poupança”, da SIC. Baseado em exemplos práticos, “o livro destina-se a quem foi afetado pela pandemia, com uma situação de desemprego ou de perda de rendimento e também aqueles que nunca tinham tido dificuldades económicas e que agora têm de pôr as suas finanças em ordem”, explica o autor.

O livro ajuda a saber o que se pode fazer já no domínio das finanças pessoais para reagir a uma situação de pandemia que ainda não se sabe como irá evoluir num futuro próximo. Pedro Andersson lembra que uma crise não tem que forçosamente afetar toda a gente, “basta uma situação de desemprego ou de doença súbita para a situação se complicar”. O livro dá ainda conta de uma série de apoios públicos que são desconhecidos da maior parte das pessoas e que por isso deles não usufruem.

Além da preocupação anti-crise que sobressai do título, o terceiro livro de Pedro Andersson tem conselhos práticos com base em situações de reais para quem queira baixar a prestação do crédito à habitação, por exmplo. O autor propõe mesmo um género de guião de como se deve negociar com um gestor de conta e aborda também a questão dos Planos de Poupança-Reforma como alternativa aos depósitos a prazo.

“O objetivo do livro é por o dinheiro a trabalhar para nós e não a entregá-lo a outros”, afirma, lembrando os juros muito baixos oferecidos e as elevadas comissões cobradas pelos bancos.

O “Contas-poupança: Vença a Crise com Inteligência e Aprenda Tudo Sobre os Seus Direitos” inclui ainda dicas de como reduzir as faturas de gás e de eletricidade, entre outros, e orientações para a resolução de conflitos de consumo.

Editado pela Contraponto, o terceiro livro de Pedro Andersson chega às bancas esta sexta-feira.