Madeira a 20% e Algarve a 60% avisam que "não podemos descansar" para manter o corredor aéreo com Inglaterra

É oficial: o Governo britânico decidiu esta sexta-feira manter corredor aéreo com Portugal, isentando os seus cidadãos de fazer quarentenas ao regressar. Apesar do número de infetados por 100 mil habitantes ser superior ao critério do Reino Unido, o ministro dos Transportes, Grant Shapps, explicou que estão a ser pesados vários outros indicadores nesta decisão, alegando não querer "excluír" ou "castigar" países que "estão a fazer muitos testes e o que está correto".

Mas o corredor aéreo com o Reino Unido está seguro por fios e sujeito a permanente atualização, e o ministro britânico também avisou que a qualquer momento os destinos podem ser removidos da lista de pontes aéreas, dependendo do evoluír da situação epidemeológica. E Escócia e País de Gales foram em sentido contrário à decisão de Inglaterra, tendo esta quinta-feira decidido que os seus cidadãos têm de fazer quarentenas de 14 dias ao regressar de Portugal (à exceção de Madeira e Açores, no caso do País de Gales).

"Daqui para a frente, é importante é que os números de infeções em Portugal por covid-19 se reduzam substancialmente, de forma a cumprir os critérios britânicos e mantermos o corredor aéreo", frisa João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, chamando a atenção para a instabilidade que as notícias sobre a inclusão ou não de Portugal divulgadas nos meios britânicos estão a gerar ao nível das reservas em hotéis, transporte aéreo e à operação turística.

"Houve esta semana alguns cancelamentos e pessoas a querer regressar ao Reino Unido na expectativa de que seria anunciado o fim do corredor aéreo, e é natural que as pessoas fiquem apreensivas", refere João Fernandes, enfatizando que "o Algarve tem muitas ligações aéreas com o Reino Unido, houve quem se queixasse do aumento de preços por antecipar os voos, mas numa situação destas a região tem disponibilidade de voos".

Quando a imprensa britânica começou a divulgar que Portugal podia ser excluído dos corredores aéreos no início da semana "era em notas na secção de viagens, com pouca expressão, e não tiveram impacto ao nível de cancelamentos", refere o responsável de turismo no Algarve. "Mas quando a notícia passou para os cabeçalhos, notámos impacto sobretudo na redução de novas reservas Houve muitas pessoas a perguntar-nos qual era a real situação, e não tínhamos resposta".

A decisão do Governo britânico em manter corredor aéreo com Portugal "veio dar um novo alento e melhorou muito as expectativas dos hoteleiros", faz notar o presidente da Região de Turismo do Algarve, sublinhando que não se pode baixar os braços neste período de grande instabilidade. "Todos os dias há uma mudança, ninguém tem certeza de nada. Além da indefinição com o corredor aéreo, as pessoas também têm a tendência de reservar cada vez mais em cima da hora".

A má notícia é País de Gales e a Escócia terem excluído Portugal, em sentido oposto à decisão de Inglaterra. "O País de Gales excluiu Portugal com base num argumentário referente à Grécia, dizendo que tem mais casos importados de um voo que veio de uma ilha grega", nota João Fernandes. "Temos um voo de Faro para Cardiff, gostávamos que a decisão do País de Gales tivesse sido outra, mas não é um mercado tão expressivo ou comparável ao de Inglaterra. Mas Escócia já é um mercado importante para nós".

ALGARVE ADVERTE QUE, MESMO COM OS BRITÂNICOS, O TURISMO ESTÁ MUITO ABAIXO DO HABITUAL

Os hotéis da região aplaudiram o 'volteface' nas notícias relativamente aos corredores aéreos com o Reino Unido, que têm apontado indicações contraditórias sobre a inclusão de Portugal nesta lista do Governo britânico. "Pôs-se a carroça à frente dos bois e houve muitas pessoas e entidades com responsabilidade que meteram a pata na poça", faz notar Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

O responsável já tinha avançado que "seria um prejuízo enorme para os hotéis e empreendimentos turísticos, para o Algarve e para o país" caso se confirmasse que Portugal seria excluído da ponte aérea com o Reino Unido, a pouco mais de dez dias de ter entrado, ficando comprometidas as reservas para setembro e outubro.

Manter Portugal no corredor aéreo com Inglaterra "cria-nos algumas perspetivas para setembro e outubro, sobretudo para o arranque da época de golfe, que no Algarve começa no final de setembro", refere o presidente da AHETA, frisando que a nível de números de covid-19 no país "não podemos descansar e temos de fazer o trabalho de casa, para o Algarve seria muito injusto pois praticamente ficámos de fora da pandemia, temos menos de três infetados por 100 mil habitantes, e estamos a ser penalizados pelo que se passa em Lisboa".

Mesmo mantendo o corredor com o Reino Unido, "não podemos embandeirar em arco, e é preciso ter consciência que não vamos ter meses de setembro e outubro como no ano passado. Em agosto tivemos taxas de ocupação de 60%, quando normalmente são de 90% no Algarve, e já muito influenciadas pelo aumento de britânicos a 21 de agosto", enfatiza Elidérico Viegas.

PARA A MADEIRA, "SE SAÍSSEMOS AGORA DO CORREDOR BRITÂNICO, A DESGRAÇA ERA ENORME"

Além do Algarve, também a Madeira é um destino mais exposto ao turismo britânico, e para os hotéis da região foi um alívio receber a notícia que Portugal se mantém na lista de pontes aéreas com o Reino Unido.

"Se saíssemos agora do corredor com o Reino Unido, a desgraça era enorme, o regresso não aconteceria tão cedo e este mercado é importantíssimo para a Madeira", frisa Jorge Veiga França, presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), lembrando que a Madeira cumpre folgadamente os critérios britânicos, tendo cerca de seis casos de covid-19 por 100 mil habitantes (além de zero mortes até à data), "mas como o critério é por países, e não por regiões, éramos todos apanhados".

Segundo o presidente da ACIF, em agosto as taxas de ocupação na Madeira ficaram-se em 20% a 25% para a maioria dos hotéis, "à exceção de um ou dois grupos que trabalham com operadores turísticos e conseguiram 60% a 65%", e desde 22 de agosto, quando Portugal teve luz verde do Reino Unido para um corredor aéreo, "notou-se uma viragem no mercado britânico, também com aquecimento de outros mercados, como a Alemanha, mas os motores ainda não estão muito aquecidos na região e os resultados ainda não são extraordinários, também a nível de transporte, pelo que um retrocesso seria muito mau".

Face ao impacto negativo que a pandemia está a ter na região, a ACIF vai apelar ao primeiro-ministro e ao ministro da Economia para a extensão do regime de lay-off simplificado no sector do turismo. "Os critérios dos regimes que o substituíram não encaixam neste sector, em muitos casos está a equacionar-se na região o lay-off normal ou o despedimento coletivo", salienta Jorge Veiga França, frisando que, para o turismo na Madeira, "a queda foi maior e a recuperação está a ser muito mais lenta do que se previa, vemos cada vez mais o turismo a cair no vermelho e a banca a fechar-nos as portas".

(Atualizado às 11h30)