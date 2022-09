EDP lucra menos 22% até junho e tem prejuízo na operação em Portugal

A EDP fechou o primeiro semestre com um lucro de 315 milhões de euros, menos 22% do que o resultado líquido alcançado no mesmo período do ano passado, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A evolução foi afetada pela pandemia, que ditou uma significativa redução do consumo de eletricidade (e também do consumo de gás natural), num primeiro semestre igualmente marcado por uma redução acentuada do preço grossista da eletricidade.

A operação da EDP em Portugal voltou a ficar no vermelho, com um resultado negativo de 32 milhões de euros até junho.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de 1871 milhões de euros, menos 3% do que no ano passado.

Já de manhã a EDP Renováveis havia anunciado uma redução de 26% do seu lucro, fruto, principalmente, de uma diminuição da produção em termos homólogos, que espelhou uma descida da capacidade instalada da empresa, que há já algum tempo encetou uma estratégia de rotação de ativos, vendendo para dos seus parques eólicos e centrais solares.

A dívida líquida do grupo EDP no final de junho rondava 14,1 mil milhões de euros, em linha com o registado há um ano.