Banco de Portugal já está a fazer "uma análise cuidada às insuficiências nos atos de gestão" reveladas pela Deloitte

A auditoria especial da Deloitte aos atos de gestão do BES e Novo Banco entre 2000 e 2018 que revelou perdas de 4 mil milhões de euros vai merecer especial atenção do Banco de Portugal no que toca aos às "insuficiências dos atos de gestão praticados, com especial incidência e gravidade no período de atividade do BES", referiu o supervisor da banca agora liderado por Mário Centeno.

No comunicado divulgado esta tarde de quinta-feira, o Banco de Portugal adianta que "essas situações estão já a ser alvo de uma análise cuidada, incluindo no quadro do Mecanismo Único de Supervisão, ao qual foi remetido o relatório da auditoria especial".

No comunicado pode ler-se ainda que o relatório da Deloitte, menciona as "as condicionantes sobre a atividade do Novo Banco, incluindo os compromissos assumidos perante a Comissão Europeia para a utilização de fundos públicos no quadro dos auxílios de Estado e as exigências de redução da exposição a ativos não produtivos conformes às orientações do Banco Central Europeu", as quais se intensificaram a partir de 2017. Ou seja quando o Novo Banco foi vendido, ficando a Lone Star com 75% do capital e o Fundo de Resolução com os restantes 25%.

No trabalho da Deloitte é ainda evidenciado, segundo o Banco de Portugal, "o ponto de partida adverso dos indicadores de sinistralidade de crédito do Novo Banco em comparação com os do sistema bancário nacional e ainda mais com os dos bancos europeus".

E menciona mesmo o facto de a auditoria confirmar a "importância do mecanismo de capitalização contingente para a recuperação do balanço do Novo Banco e para a sua viabilidade", sublinhando que "sem aquele mecanismo, o Novo Banco não cumpriria as exigências de redução da exposição a ativos não produtivos, nem os rácios de capital regulatórios a que está sujeito".

No comunicado divulgado, o Banco de Portugal liderado por Mário Centeno (ministro das Finanças à data de venda do Novo Banco em outubro de 2017) sublinha ainda a importância de mil milhões de euros injetados pela Lone Star defendendo "que a estabilização do Novo Banco, tornada possível pela injeção de capital por parte de um investidor privado e pelo mecanismo de capitalização contingente, foi determinante para a preservação da estabilidade financeira em Portugal, missão central da atuação do Banco de Portugal, que se repercute na melhoria das condições de financiamento das famílias e empresas portuguesas e no crescimento inclusivo e bem-estar dos portugueses".

E conclui: "a estabilidade financeira contribuiu, entre outros fatores, para a melhoria das notações de dívida portuguesa ocorrida após a venda do Novo Banco e consequentemente para a redução dos custos de financiamento".

Desde 2017 o Novo Banco já pediu ao Fundo de Resolução 2,9 mil milhões de euros ao abrigo do mecanismo de capital contingente que protege os ativos tóxicos que estão sob a alçada do Fundo de Resolução e cujas chamadas podem ascender a 3,89 mil milhões de euros. Deste montante o Novo Banco tem ainda disponível para usar 900 milhões de euros, caso os ativos se depreciem e tenham impacto no rácio de capital exigido pelo supervisor europeu.