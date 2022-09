Venda de carros cai 42% até agosto

Em agosto de 2020 foram matriculados em Portugal 12.417 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 0,1% do que no mês homólogo do ano anterior.

A informação foi divulgada esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), que reporta, no entanto, uma quebra homóloga de 42% na venda de carros novos em Portugal nos primeiros oito meses do ano. Entre janeiro e agosto foram matriculados 92.474 veículos ligeiros de passageiros, contra 159.466 em igual período de 2019.

A maioria esmagadora das marcas presentes no mercado português continuam a apresentar variações negativas na ordem dos dois dígitos nas suas vendas, no conjunto dos oito primeiros meses do ano.

No entanto, a marca germânica dos superdesportivos Porsche apresentou uma variação positiva nas vendas, da ordem dos 32%.

Neste segmento há ainda a destacar que, apesar de terem registado variações homólogas negativas até agosto, a Lamborghini já vendeu 13 carros em Portugal este ano, a Ferrari 16 e a Bentley 17 unidades.