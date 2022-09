Ryanair em guerra com sindicato dos tripulantes. Presidente da empresa fala em 'fake news' e diz que ninguém recebe menos de €18 mil

A Ryanair está em guerra aberta com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que se tem recusado chegar a acordo com a companhia em relação aos novos contratos de trabalho, alegando que esta está a propor a renovação dos mesmos com uma remuneração abaixo do salário mínimo nacional.

Em entrevista ao Expresso, o presidente executivo da companhia 'low cost' irlandesa, Eddie Wilson, defende que o que a Ryanair está "a propor é uma redução temporária de salário para poder manter o máximo de postos de trabalho" durante a crise provocada pela covid-19 e, depois quando esta acabar. A proposta da redução de salário é por quatro anos.

Eddie Wilson diz que tem estado a fazer acordos com os aeroportos onde opera e com os trabalhadores da Ryanair, com o objetivo de reduzir os custos e ultrapassar a crise provocada pela pandemia de covid-19 e os únicos que não aceitaram foram os trabalhadores na Bélgica e o sindicato representante dos trabalhadores de cabine em Portugal, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

"Os trabalhadores da Ryanair ganham cerca de 20 mil euros por ano. Não sei como é que alguém na imprensa pode dizer que ganham abaixo do salário mínimo. É a maior fake news que eu ouvi desde sempre", atirou o presidente da Ryanair. E não se ficou por aqui na irritação que esta ausência de entendimento lhe está a provocar: "É uma falta de bom senso e maior lixo que eu já ouvi".

Eddie Wilson vai mais longe na crítica. "Em Portugal neste momento há falhas de informação sobre o que está a acontecer nas negociações com o sindicato dos tripulantes. Infelizmente não estamos a conseguir chegar a acordo. E se não chegarmos a acordo, vamos ter menos tráfego e vamos ter menos emprego em Portugal. Tenho lido que estamos a oferecer contratos abaixo do salário mínimo. Onde foram buscar essa ideia? As pessoas não têm calculadoras em Portugal?".

O gestor puxa pela relevância da Ryanair para o país. "Pagamos mais aos tripulantes de cabine do que se paga a professores e enfermeiros em Portugal", afirmou. E prosseguiu: "Os nossos trabalhadores ganham cerca de 20 mil euros por ano. E estamos a falar de um emprego que é essencialmente um part time. Trabalham 12 dias por mês. É um bom trabalho. É um emprego com responsabilidade e é bem pago".

Eddie Wilson avança com uma comparação: "Os professores (em início de carreira) em Portugal ganham 14 mil euros por ano, um membro de cabine da Ryanair, com 6 semanas de treino e 19 anos de idade pode ganhar mais do que isso". E apelou: "Olhem para os factos. Nós pagamos aos nossos trabalhadores entre 18 mil a 40 mil euros por ano".

Eddie Wilson defende que a Ryanair é um dos maiores e melhores empregadores em Portugal e de portugueses na Europa. "Somos um dos empregadores que mais paga em Portugal", sublinha. E acrescenta: "Cerca de 20% da tripulação da Ryanair na Europa é portuguesa. Somos grandes empregadores de portugueses na Irlanda, na Alemanha, por todo o lado. São trabalhadores fantásticos".

"Ninguém deixa a Ryanair em Portugal. Temos zero demissões e estamos cá há muitos anos. Há há nenhuma questão face ao salário mínimo. É uma mentira".

O gestor salienta no entanto que acredita num acordo a prazo com o sindicatos dos tripulantes. "Tivemos sucesso com os pilotos portugueses, mas com a tripulação não. Mas estamos confiantes que vamos chegar a acordo com eles. Queremos preservar o máximo de número de postos de trabalho em Portugal. Vemos grande capacidade em Portugal", sublinhou.