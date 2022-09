Contribuintes fazem 4.383 queixas aos serviços do Fisco

Desde o início do ano até ao final de junho, os contribuintes apresentaram 4383 queixas junto do Portal das Finanças e, em média, os queixosos foram contactados pelos serviços do fisco passados dois dias após terem feito a reclamação.

De acordo com uma informação publicada esta terça-feira no Portal das Finanças, a maioria das queixas foram resolvidas localmente pelos serviços tributários, "ainda que mais de 400 queixas tenham exigido a intervenção dos serviços centrais”. Neste momento, segundo a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), “encontram-se pendentes 103 queixas nos serviços de finanças e 51 queixas nos serviços centrais”.

Os contribuintes reclamaram sobretudo por causa de execuções fiscais – nomeadamente por terem dúvidas sobre a origem das dívidas em cobrança executiva ou por demora na aplicação de valores penhorados – e também em relação ao Imposto Único de Circulação – aqui, os problemas têm que ver com alterações de propriedade não refletidas no cadastro da AT e em relação à tributação de veículos usados importados (a AT tem vindo a ser condenada nestes casos).

27 milhões de documentos de cobrança por ano

Na nota disponível no Portal das Finanças, a AT lembra que, ao ser responsável por assegurar a liquidação dos impostos legalmente devidos, emite mais de 27 milhões de documentos de cobrança por ano para serem pagos pelos contribuintes. E frisa que “tem vindo a apostar continuadamente na melhoria dos seus procedimentos”. “Neste contexto, verifica-se que – em 2019 – apenas 0,2% das liquidações foram objeto de reclamação graciosa. E, das reclamações graciosas decididas em 2019, em 53% dos casos foi emitida uma decisão favorável ao contribuinte”, informa ainda.

Desde 1 de janeiro de 2020 que a AT tem um serviço de apoio e defesa do contribuinte, onde são reunidas as queixas referentes a injustiças ou irregularidades em procedimentos administrativos tributários ou aduaneiros, bem como em processos de execução fiscal e de contraordenação da responsabilidade do fisco.

Este serviço, menciona a AT, foi reforçado em abril deste ano, com a criação de uma direção de serviços específica, “na sequência da publicação da Portaria n.º 98/2020, assinada conjuntamente pelo então Ministro das Finanças e pela Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública”. A nova Direção de Serviços tem 16 funcionários e está organizada em cinco polos regionais (Açores, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Sul), para “permitir uma maior aproximação à área geográfica onde as questões se colocam”.

Outro aspeto destacado tem que ver com a diminuição da litigância nos tribunais. “Este esforço da AT na melhoria dos seus procedimentos e no tratamento das reclamações graciosas dos contribuintes tem vindo, aliás, a traduzir-se numa redução de 48% do contencioso judicial tributário entre 2015 e 2019, com destaque para a redução de 60% na instauração de oposições à execução”.

Cobrança de portagens potencia conflitos

Há que ter em conta, faz notar a AT, que uma das principais fontes de contencioso entre os contribuintes e a administração fiscal é “alheia à atividade de liquidação e cobrança de impostos”. É que mais de metade das oposições à execução instauradas respeitam à cobrança por parte da AT de dívidas de entidades externas, como concessionárias de portagens.

No final do documento disponível online é deixada a garantias de que “a AT continuará a apostar no reforço deste serviço de apoio e defesa do contribuinte, especialmente orientado por princípios de celeridade, informalidade e oportunidade, procurando encaminhar ou dar resposta aos problemas suscitados pelos contribuintes com a possível brevidade, sem impor qualquer formalismo aos contribuintes que procurem ajuda”. Neste âmbito, será dada “especial prioridade aos casos relativos a contribuintes com menores recursos, bem como àqueles em que a atuação da Administração Fiscal seja potencialmente mais gravosa ou as suas consequências dificilmente reversíveis”.