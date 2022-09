Warren Buffet investe cinco mil milhões em cinco gigantes japoneses

Para surpresa dos analistas, a Berkshire Hathaway Inc assumiu um participação de 5% em cada uma das cinco maiores empresas de trading japonesas. Uma decisão, avaliada em mais de cinco mil milhões de euros, e que marca a intenção do seu presidente, Warren Buffet, de diversificar a atividade fora dos Estados Unidos.

Conhecidas em japonês por “sogo shosha”, as sociedades visadas pela Berkhsire Hathaway são grandes empresas de comércio internacional que comercializam uma vasta gama de produtos e que também atuam como bancos de investimento.

O conglomerado norte-americano vai aumentar as suas participações na Itochu Corp, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co Ltd e Sumitomo Corp para 9,9%, disse anunciou a Berkshire Hathaway este domingo por ocasião do 90º aniversário de Warren Buffett.

As cinco empresas “possuem muitas joint-ventures espalhadas pelo mundo e terão provavelmente mais”, disse Buffet em comunicado, citado pela Reuters, este domingo. “Espero que no futuro haja oportunidades de benefícios mútuos", acrescentou o milionário norte-americano, segundo a mesma fonte.

Segundo a Reuters, o investimento ajudará a reduzir a dependência da Berkshire da economia dos EUA, que no segundo trimestre deste ano teve a maior contração em pelo menos 73 anos, devido às medidas de confinamento provocadas pela pandemia.

A escolha de Buffett pelo Japão, no entanto, surpreendeu os analistas do mercado, uma vez que as tradings há muito que deixaram de estar entre as favoritas dos investidores. Além da exposição significativa ao setor de energia e à volatilidade das cotações, os complexos modelos de negócios que envolvem o mercado de matérias-primas afastam os investidores.

Dono do Washington Post, Warren Buffet é considerado o quinto homem mais rico do planeta, com participações de relevo na Apple, Coca-Cola, Visa e Kraft-Heinz, entre outras.