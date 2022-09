Portugal está atrasado na implementação do 5G

Portugal é dos países mais atrasados na União Europeia no lançamento de leilões para a atribuição de licenças para a quinta geração móvel (5G), diz esta segunda-feira o “Jornal de Negócios”. Pelo menos 16 dos 27 países da UE já avançaram com os leilões para atribuir parte das frequências necessárias para a implementação da tecnologia, e Portugal não é um deles.

Segundo a Comissão Europeia, Irlanda, Itália, Dinamarca, Bulgária e Áustria são alguns dos mercados que já concluíram os respectivos concursos. No caso português, a ideia era avançar em abril, mas a Anacom, a entidade reguladora, adiou o concurso devido à covid-19, à semelhança do que aconteceu em países como a Grécia e a Croácia, por exemplo. A Anacom aponta agora o leilão para outubro. As várias faixas relevantes são 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz. Os direitos de utilização serão atribuídos, espera-se, no início de 2021 - ainda assim mais cedo do que vários países, que apontam que a conclusão do processo possa dar-se apenas em 2022. No entanto, explica o “Negócios”, parece certo que Portugal não irá liderar a nova tecnologia, dado que Irlanda, Hungria ou Itália arrancaram com os leilões entre 2017 e 2018.

O tema do 5G, e os timings a ele associados, têm causado divergências entre o Governo e a Anacom, com cada entidade a aprovar normas bastante diferentes para os leilões. “Como é evidente, um regulador tem de cumprir as leis do país. E o que se espera de uma entidade responsável é que adapte o regulamento no sentido de tornar o mesmo congruente com a resolução do Conselho de Ministros”, disse no Parlamento, em julho, o secretário de Estado das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, quando questionado se o concurso iria avançar nos moldes propostos pela Anacom.