Há mais de 20 anos que as famílias não consumiam tão pouco

Se dúvidas houvesse sobre o impacto da pandemia de covid-19 na economia portuguesa, bastaria olhar para o consumo das famílias para as desfazer. No segundo trimestre deste ano, com o confinamento a paralisar o país, as despesas de consumo final das famílias residentes em Portugal caíram para o valor mais baixo em mais de duas décadas. Foram 26,79 mil milhões de euros e para encontrar um valor inferior é preciso recuar ao século passado, mais precisamente ao terceiro trimestre de 1999.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler