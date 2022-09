Ecnomia espanhola já está a crescer a mais de 10%

A economia espanhola está a crescer a um ritmo de mais de 10% desde o início do terceiro trimestre, após uma queda recorde no segundo devido ao impacto da pandemia de coronavírus, afirmou esta segunda-feira a ministra da Economia, Nadia Calviño.

“O que vemos é que essa recuperação da economia já está em andamento, com uma clara guinada no fim do confinamento”, disse Nadia Calviño, citada pelo El País.

“Com todas as precauções e prudência habituais, podemos esperar um crescimento de mais de 10% no terceiro trimestre do ano", acrescentou a ministra, que falava numa conferência em Santander.

Segundo o EL País, a projeção de Nadia Calviño coincide com a de outras entidades e gabinetes de estudos, como a do BBVA Research, da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (Airef) ―que estima uma recuperação de 15,2% no terceiro trimestre― ou da Funcas. A estimativa da ministra baseia-se em diversos indicadores que apontam para uma recuperação da atividade nos últimos meses, como o aumento dos gastos com cartão de crédito ou a diminuição progressiva dos trabalhadores afetados por processo de Regulação de Trabalho Temporário (ERTE), que já passaram do pico de cerca de 3,4 milhões para menos de um milhão.

Para relançar a economia, Espanha conta 140 mil milhões de euros que deverá receber do fundo de recuperação europeu, aprovado em Bruxelas