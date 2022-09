Concursos de obras públicas sobem 29% até julho mantendo máximos desde 2010

O montante dos concursos de obras públicas promovidos até julho aumentou 29% face ao período homólogo, para 3.168 milhões de euros, mas os contratos celebrados recuaram 8% para 1.116 milhões de euros, informou hoje a AICCOPN.

Segundo o mais recente Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), “o volume de concursos de empreitadas abertos e objeto de anúncio em Diário da República ao longo do corrente ano permanece em máximos históricos desde o início desta série, que remonta a 2010”.

Já o total de contratos de empreitadas no âmbito de concursos públicos celebrados até ao final de julho e objeto de reporte no Portal Base somou 1.116 milhões de euros, situando-se 8% abaixo do apurado para o período homólogo de 2019.

A este nível a associação destaca, “este mês, a celebração dos contratos relativos a duas empreitadas de modernização das linhas da Beira Alta e do Oeste, num total de 136 milhões de euros”.

Já os contratos de empreitadas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias registaram um aumento de 2% em termos homólogos, totalizando 243 milhões de euros.

Na sua globalidade, o montante total de empreitadas de obras públicas objeto de celebração de contrato e registado no Portal Base até ao final de julho representa uma estabilização em termos homólogos, situando-se nos 1.519 milhões de euros, menos 2% do que em 2019.