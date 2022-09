TAP. Plano de reestruturação avança, mas Neeleman ainda não saiu

É na construção do plano de reestruturação que a TAP terá de apresentar em Bruxelas que uma grande parte dos esforços da companhia estão, neste momento, concentrados. O objetivo, sabe o Expresso, é que o plano esteja pronto para seguir para a Comissão Europeia no final de outubro.

É nesse cenário que está a trabalhar a equipa liderada por Miguel Frasquilho, o presidente do Conselho de Administração, como aliás o próprio esclareceu em carta enviada aos trabalhadores a 19 de agosto. Uma equipa reduzida, que conta com o administrador Diogo Lacerda Machado como presidente do Comité de Estratégia e tem também Raffael Quintas, administrador financeiro, Miguel Malaquias Pereira, assessor da administração, e Ramiro Sequeira, sucessor de Antonoaldo Neves na presidência da Comissão Executiva e que ainda não tomou posse.