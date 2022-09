Groundforce pede €30 milhões ao Estado

Com o negócio muito pressionado pela queda a pique dos voos nos aeroportos portugueses, a Groundforce avançou com um pedido de auxílio ao Estado. A companhia de handling, que também tem a TAP como acionista, pediu ao Estado €30 milhões de auxílio, apurou o Expresso. O pedido seguiu para o Ministério das Finanças em junho e pode vir sob a forma de empréstimo com garantia do Estado. Nem o gabinete de João Leão nem a Groundforce quiseram comentar. O objetivo é salvar os 2600 postos de trabalho da empresa. Em correio eletrónico enviado aos trabalhadores, a que o Expresso teve acesso, o presidente da companhia, Paulo Neto Leite, adiantou que nos primeiros oito meses de 2020 a Groundforce perdeu €59 milhões de receita. “Continua a ser uma perda bastante significativa, com impactos muito grandes no nosso equilíbrio”, lamentou, sublinhando a compreensão que tem recebido dos trabalhadores.

