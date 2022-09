Claranet vai às compras em Espanha

A Claranet está apostada em levar os negócios a crescerem em Espanha — e é com esse objetivo que deu início a conversações para a aquisição de duas empresas. António Miguel Ferreira, responsável pelos mercados português, brasileiro e espanhol, prefere não nomear os nomes dos alvos de aquisição, mas refere que uma das empresas opera na área do alojamento de dados e recursos computacionais na internet (cloud computing), enquanto a outra presta serviços relacionados com infraestrutura informática das empresas (IT). “Com estas aquisições queremos comprar quota de mercado”, admite o executivo que levou os negócios em Portugal a representarem 27% dos negócios da Claranet a nível mundial.

Além das aquisições, a Claranet procedeu à substituição do diretor-geral à frente da delegação de Espanha. “Queremos que a nossa história em Portugal se repita em Espanha. O objetivo é levar a que os negócios que temos em Espanha sejam maiores do que aqueles que temos em Portugal”, acrescenta António Miguel Ferreira, prometendo uma recuperação da delegação espanhola em consonância com a dimensão do mercado vizinho.