Açores. Salvação da SATA nas mãos de Bruxelas

O Governo Regional dos Açores e a SATA têm um mês para justificar junto de Bruxelas os aumentos de capital que a companhia fez entre 2017 e 2019 sem notificar a Comissão Europeia (CE). Foi este o prazo dado pela Direção-Geral da Concorrência Europeia (DGComp), que tem em curso um processo de investigação por indícios de ilegalidade, para que seja esclarecida a situação. O montante em causa são cerca de €49 milhões, sabe o Expresso, e estão envolvidos dois aumentos de capital.

A companhia estatal açoriana vai ter de explicar por que é que considera que a injeção de capital que foi feita desde 2017 cumpriu as regras comunitárias e não foi uma ajuda pública, que carecia de aprovação prévia de Bruxelas. É um assunto delicado e a ser tratado com pinças, uma vez que se os aumentos de capital forem considerados ilegais, a SATA terá de devolver o dinheiro, e, como está com capitais próprios negativos, não o conseguirá fazer sem entrar em insolvência. A companhia tinha um desafio a ultrapassar — reestruturar-se para receber €133 milhões de auxílios do Estado pedidos por causa da covid-19 — e agora tem dois. É que se os aumentos de capital forem considerados ilegais, a companhia corre o risco de ser impedida de ter acesso a este auxílio do Estado para o qual já tinha luz verde da DGComp. É um dossiê difícil, que o Governo Regional de Vasco Cordeiro tem em mãos a dois meses das eleições regio­nais — a SATA é um empresa relevante e emprega cerca de 1400 pessoas.