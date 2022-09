Ryanair não quer que o Estado ajude a TAP e por isso avançou para tribunal

A Ryanair está a tentar anular o apoio do Estado à TAP no valor de 1200 milhões de euros. Para isso, apresentou um recurso da primeira decisão favorável junto do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). A decisão final deverá ser conhecida “dentro de oito a dez meses”, diz fonte oficial da empresa ao "Público". Caso o tribunal dê razão à Ryanair, a TAP terá de devolver o dinheiro que já tiver recebido.

A companhia irlandesa diz que nos moldes do apoio não fica estabelecido que “o auxílio de emergência contribui para um objetivo bem definido de interesse comum, adequado e proporcionado, e sem efeitos negativos indevidos” em termos de mercado. Além disso, argumenta a Ryanair, o Estado quebrou o “princípio de não-discriminação”, dado que todo o mercado passa atualmente dificuldades. “É um mercado liberalizado, não existe licenças nacionais. Um governo não pode dizer que só apoia companhias registadas no país”, acrescentou fonte oficial da empresa ao "Público".

Assim, a Ryanair quer também ser apoiada pelo Estado português, juntamente com todas as outras empresas do sector. A Comissão Europeia não parece concordar com esta ideia, dado que no relatório onde autoriza o apoio aponta que “seria muito difícil a qualquer concorrente – incluindo os que já operam no mercado português – avançar e replicar totalmente, ou mesmo de forma significativa, o papel desempenhado pela TAP, sem o risco de uma descontinuação significativa da conetividade das rotas operadas de e para Portugal”.

A Ryanair está a replicar esta estratégia judicial com outras empresas além da TAP. Até agora já interpuseram seis recursos junto do TJUE, tendo como alvo companhias como a SAS e a Finnair. E a Air France, a KLM ou a Lufthansa serão as próximas, diz o "Público".