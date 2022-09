Empresas que façam rescisões por mútuo acordo têm 30 dias para voltar a contratar

Os empregadores que saiam do lay-off e adiram ao incentivo à normalização da atividade empresarial podem avançar com rescisões por mútuo acordo, mas são obrigados a repor o nível de emprego que tinham no último mês civil da aplicação do lay-off simplificado e a mantê-lo por um período de 240 dias. Ou seja, podem rescindir mas têm até 30 dias para voltar a contratar, mesmo que a salários mais baixos.

Em causa está o incentivo à normalização de atividade empresarial, na modalidade de dois salários mínimos (1270 euros) por cada trabalhador retirado do lay-off, pagos em duas tranches ao longo de seis meses. Este incentivo prevê a concessão de um apoio aos empregadores em duas modalidades distintas: one-off, no valor de 635 euros por trabalhador retirado do lay-off simplificado, ou dois salários mínimos nacionais (1270 euros), pagos em duas tranches. Em qualquer uma das modalidades o empregador está obrigado a não despedir, seja por despedimento coletivo ou extinção de posto de trabalho. Na primeira modalidade, as empresas estão obrigadas a manter o nível de emprego por 60 dias, na segunda por 240 dias.

As empresas que tenham estado em lay-off simplificado podem, contudo, como confirmou recentemente o Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) realizar rescisões por mútuo acordo com trabalhadores que tenham estado abrangidos pelo regime, ou com outros que não tenham sido integrados na medida. Mas não ficam isentas da obrigatoriedade de manutenção do nível de emprego.

Esta quinta-feira, o ECO dá conta de que as empresas que optem pela segunda modalidade do incentivo à normalização da atividade (pagamento faseado) e decidam rescindir contratos por mútuo acordo com trabalhadores têm até 30 dias para voltar a contratar e alcançar o nível de emprego que detinham no último mês civil em que beneficiaram do lay-off simplificado. O não cumprimento desta obrigação implica a devolução do apoio.

No entanto, a obrigatoriedade de manter o nível de emprego não vincula as empresas nem a contratar trabalhadores para a mesma função dos anteriores, nem com a mesma remuneração. Ou seja, uma empresa que rescinda por mútuo acordo com um trabalhador pode voltar a contratar por um salário mais baixo e para outra área funcional.

Recorde-se que a possibilidade de rescisão de contratos por mútuo acordo com trabalhadores por parte de empresas que tenham beneficiado do lay-off é muito contestada pelos sindicatos. CGTP e UGT têm vindo a público defender que é "imoral" que o Governo admita que empresas que beneficiaram de apoio do Estado, onerando a Segurança Social, venham agora despedir. Para as estruturas sindicais, uma grande fatia destas rescisões por mútuo acordo são, na prática, despedimentos ilegais.

UGT e CGTP já vieram a público lançar alertas sobre a possibilidade do Governo deixar cair a limitação de quotas, atualmente em vigor, que permite às empresas garantir a uma parte dos trabalhadores que residam por mútuo acordo o acesso ao subsídio de desemprego. Asseguram que, se tal acontecer, vão opor-se.