Turismo de Portugal: Reservas de britânicos deram um salto de 400% e contagiaram turistas alemães, irlandeses ou franceses

Não foram só os britânicos a fazer reservas para Portugal imediatamente após o Reino Unido anunciar a abertura do corredor aéreo com o país. A decisão teve um efeito de contágio a turistas em toda a Europa, segundo adianta Luis Araújo, presidente do Turismo de Portugal.

"A partir do momento em que Portugal foi colocado na 'lista verde' dos corredores aéreos, o número de reservas para Portugal disparou 130% em todo o mundo e só no Reino Unido quase 400%", avança Luís Araújo, explicitando que estes dados se referem a procura de passagens aéreas e não a hotelaria.

"Multiplicou-se por dez o número de pessoas à procura de passagens aéreas para Portugal, tínhamos cerca de 40 mil pesquisas a 19 de agosto, e subiram para 400 mil a 20 de agosto, o dia em que foi anunciado", explica o responsável, frisando que, além do Algarve, "também estamos a sentir crescimento do mercado britânico para as cidades, Lisboa e Porto, e para as ilhas, na Madeira e nos Açores".

A decisão do Reino Unido em pôr Portugal na lista de destinos 'seguros' para os britânicos poderem viajar sem terem de fazer quarentenas de 14 dias ao regressar - medida que vigora no país como prevenção à pandemia covid-19 - teve "efeitos por arrasto" a turistas de outros países. "Há mercados a responder rapidamente, como Alemanha, França, Irlanda ou Espanha, mas este efeito verifica-se em turistas de toda a Europa", refere Luis Araújo.

Setembro pode fechar com 60% das frequências aéreas que havia em 2019

Ter ponte aérea entre Portugal e o Reino Unido "era um objetivo que perseguíamos há semanas" e a situação de anterior rejeição do Governo britânico "além de injusta, era incompreensível, pois os dados de controle e gestão da pandemia no país eram claramente mais vantajosos do que as autoridades britânicas diziam", frisa o presidente do Turismo de Portugal.

"Agora é importante manter a capacidade em atrair o máximo de turistas e que as companhias aéreas comecem a aumentar as suas frequências e rotas à medida que a procura começa a existir", sublinha Luís Araújo. "Temos previsões de fechar agosto com 50% das frequências que tínhamos em 2019, que eram cerca de 750, e agora tivemos entre 350 e 400".

"Em setembro, o objetivo é o de conseguirmos recuperar 55% a 60% das frequências que tínhamos no ano passado, se tudo correr bem", avança o presidente do Turismo de Portugal, pondo a tónica no objetivo de "mostrar que somos um país seguro para visitar e que as pessoas percebam que a situação em Portugal está controlada, que os números são aceitáveis, e que com tudo o que foi feito estamos a criar condições para que os turistas tenham a melhor experiência possível".

Segundo destaca Luis Araújo, "ainda se coloca a grande questão da retoma de confiança das pessoas em viajar, isto não é só um problema de Portugal, é um problema do mundo todo".

"O que queremos é que haja o máximo de mobilidade dentro da União Europeia, não é o nosso país estar aberto e os outros fechados. Só de forma coordenada é que conseguiremos chegar mais rapidamente aos números que tínhamos no ano passado", sublinha o responsável pelo instituto que tutela o turismo.

Reativar eventos e conferências é uma prioridade

As perspetivas que se abrem a Portugal passaram a ser mais animadoras com o regresso dos britânicos, apesar de ter de se contar com menor volume de turistas devido ao medo que persiste no mundo em viajar com a situação de pandemia.

"Temos feito contratos com operadores turísticos e companhias aéreas e também estamos a apostar em trazer cá o máximo de meios de comunicação social", refere Luis Araújo, adiantando que a 8 e 9 de setembro vêm 12 jornalistas "de grandes meios internacionais" a Portugal, destino escolhido pelo Conselho Mundial de Turismo e Viagens (WTTC, na sigla original) numa ação que visa mostrar "como se consegue gerir e manter um destino seguro em situação de pandemia".

Frisando ser fundamental que a oferta turística em Portugal mantenha medidas sanitárias de prevenção à covid-19, o responsável chama a atenção para o facto do Selo Clean & Safe já ter sido adotado por mais de 22 mil empresas, além de 23 mil trabalhadores terem recebido formação associada a estas medidas.

"Uma das prioridades agora é a de reativar a indústria de eventos, estimular as companhias a voltar a fazer conferências em Portugal", salienta Luís Araújo, referindo que as normas específicas da Direção-Geral da Saúde (DGS) neste campo têm sido "evolutivas".

"Já conseguimos recuperar bastante em relação a maio e junho. O trabalho agora é que o verão, do ponto de vista turístico, se prolongue em Portugal o mais possível a partir de setembro, mostrar que é possível visitar o país também em outubro, novembro e dezembro. E por exemplo o Algarve, tem muito para dar depois da época alta, conclui o presidente do Turismo de Portugal.