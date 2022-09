Correios reabrem na Vidigueira e em Almodôvar

Os CTT vão reabrir mais duas lojas, mantendo assim a política de reabertura iniciada pela administração liderada por João Bento. São as lojas de Almodôvar e da Vidigueira, que irão reabrir no mesmo local onde funcionavam anteriormente. A abertura das lojas vai realizar-se a 31 de agosto, na próxima segunda-feira.



"Estas são a 13 e 14ª Lojas em sede de concelho a ser reaberta, no âmbito do compromisso público dos CTT de reabrir Lojas únicas em sede de concelho, tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede, não procedendo, como já foi tornado público, a novos encerramentos", afirmam os CTT em comunicado.

No entanto, os Correios salientam que não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas, uma vez que "é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas. E aponta, desde logo, "o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades".

Os CTT começaram a encerrar balcões depois da privatização, usando com o argumento da redução substancial do uso dos serviços nas localidades mais pequenas. A decisão provocou uma grande contestação. O atual presidente dos CTT, João Bento, decidiu reverter a decisão.

Os sindicatos têm pedido a nacionalização dos CTT. O PCP e o Bloco de Esquerda também têm colocado essa possibilidade em cima da mesa.