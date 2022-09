Companhia britânica JET2 passa de zero para 40 voos com destino a Faro

O fim da quarentena para quem viaja de Portugal para o Reino Unido revelou-se precioso para Faro, que viu o número de voos crescer de 156 na semana de 11 a 22 de agosto para 212 na semana de 23 a 29 de agosto. São mais 47 voos, um crescimento de 28% face à semana em que havia ainda limitações a quem viajasse para Portugal. E não foi apenas o número de voos que cresceu, aumentou também o número de passageiros.



Em termos globais, a abertura de um corredor pelos britânicos para quem viaja a partir de Portugal, fez com que o número de voos semanais provenientes de Inglaterra subisse de 310 para 364, segundo um plano de voos a que o Expresso teve acesso. São mais 54 voos.



A retoma da companhia de baixo custo JET 2, a partir de seis destinos oriundos do Reino Unido, foi fundamental para o disparar do número de voos para aeroporto de Faro. A JET2, cuja sede é em Leads Bradford, foi o impulso da mudança, já que passou de uma oferta de zero voos semanais para 40. Os voos vêm de cidades como Birmingham, Manchester ou Newcastle.



Nos restantes aeroportos o impacto já não foi tão visível, ainda assim houve um crescimento. Em Lisboa, no aeroporto Humberto Delgado, a oferta semanal passou de 77 para 87 voos, o que se traduz num aumento de 10 voos (13%).



Na capital, a easyJet destaca-se, com mais sete voos face à semana anterior. E houve a retoma dos voos da Time Air e da Sibaviatrens, com mais um voo semana cada.



No Porto e no Funchal passou a haver apenas mais um voo semanal. Ou seja, o impacto não é para já significativo.