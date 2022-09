Central solar com o mais baixo preço do mundo será instalada entre Albufeira e Vilamoura

O recorde mundial do mais baixo preço garantido de venda de energia para uma central fotovoltaica foi batido esta terça-feira no leilão solar em Portugal e, ao que o Expresso apurou, o lote em que esse recorde foi batido, com um preço de apenas 11,14 euros por megawatt (MWh), visa a instalação da central no Algarve, entre Albufeira e Vilamoura.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler