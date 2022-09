Revista da TAP foi suspensa em março e não voltou a levantar voo

Era um clássico dos voos da TAP. A revista UP, cuja assinatura é Ouse sonhar mais alto, está habitualmente na bolsa das costas da cadeira em frente da qual os passageiros da TAP se sentam, e tem como missão promover Portugal e os destinos para os quais a companhia voa. Está suspensa desde março, quando a pandemia de Covid 19 começou a obrigar os aviões a ficar em terra, e ainda não voltou a levantar voo.

"A suspensão da produção e publicação da revista UP resulta não apenas da diminuição muito significativa da operação da TAP, mas também da implementação de instruções emitidas pelas organizações do setor do transporte aéreo (EASA e ICAO) no sentido de estabelecer procedimentos paperless e contactless a bordo", disse fonte oficial da companhia ao Expresso. Ou seja, na prática evitar o contacto dos passageiros com o papel que irá ser tocado por outros passageiros.

" A TAP está a acompanhar a situação e qualquer eventual alteração será tomada tendo em consideração a evolução da propagação da doença e dos standards de segurança aplicáveis a cada momento, bem como a retoma operacional da TAP", acrescentou a mesma fonte.

Não se sabe quando voltará a revista UP a ser editada. A TAP não esclareceu esta questão. Não existe a versão em papel, mas também deixou de ser feita a versão online.

A UP não tem uma redação da TAP, é uma revista chave na mão, contratada a Paula Ribeiro. Tem uma rede internacional de correspondentes e tem média mais de milhão de leitores. Existe desde 2007, ano em que a UP, conhecida também pelas suas capas estilizadas, substituiu a revista Atlantis, então com 27 anos.

A UP - Ouse Sonhar Mais Alto está sediada em Lisboa, tem uma periodicidade mensal e é distribuída gratuitamente em todas as aeronaves da frota, nos balcões premium e nos lounges dos aeroportos portugueses.

Apresenta-se como uma revista que tem o "melhor do que se faz em Portugal". A capa é uma das suas marcas distintivas, e envolve muitas vezes equipas de estilista, designers e fotógrafos.

É, pode ler-se no site da revista "vocacionada para as viagens e para os viajantes, desvenda paisagens, histórias, lugares e segredos, não só de Portugal como de outros para onde voa a TAP Air Portugal e os seus parceiros". Há notícias sobre "empresas, pessoas, criações, ícones, tendências e a inventividade portuguesa, marcas de uma identidade".

A revista tem sido distinguida internacionalmente, foi premiada em 2015, 2016, 2017 e 2018 como melhor revista de Bordo da Europa pelos World Travel Awards – os Óscares do Turismo Internacional.