Ponte aérea com o Reino Unido: Algarve está a beneficiar do desvio de turistas que iam para Espanha, França ou Croácia

Foi uma reviravolta. Desta vez, é o Algarve a beneficiar de desvios de turistas que planeavam dirigir-se para destinos concorrentes como Espanha, França e Croácia, com a decisão do Reino Unido em abrir um corredor aéreo com Portugal, sem os britânicos terem de cumprir quarentenas ao regressar a casa, decisão anunciada a 21 de agosto.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler