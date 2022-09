Symington garante o controlo total da Portfólio Vinhos

A Symington Family Estates comprou a participação da família Cândido Silva na Portfólio Vinhos e garantiu o controlo total da empresa, especializada na distribuição de vinho.

Criada em 2009, numa parceria entre as famílias Symington e Cândido Silva, a empresa concentrou-se inicialmente nos vinhos do Porto e Douro da Symington Family Estates, a maior proprietária de vinhas do Douro, nos vinhos da Madeira produzidos pela família Blandy e nos vinhos da Prats & Symington, mas foi abrindo as portas a outros produtores internacionais e nacionais.

Dona das marcas de Porto Graham´s, Cockburn´s, Dow´s e Warre´s, entre outros projetos no Douro e já com uma extensão no Alentejo, onde tem a Quinta da Fonte Souto, a Symington tem 26 quintas e 1.114 hectares de vinha e vende mais de 24 milhões de garrafas por ano, faturando mais de €95 milhões.

Sem dar números sobre o negócio da Portfólio, a Symington informa apenas que Diogo Melo e Castro assume, agora, a direção-geral da Portfólio Vinhos em substituição de Joaquim Augusto Cândido Silva.