A cidade mais alta do país vai ter um porto seco de apoio a Leixões, Aveiro e Salamanca

Laranja do Algarve, castanha de Bragança. Peixe do Atlântico para Espanha, lacticínios dos Açores e até morango de Marrocos, para produzir concentrado de sumo na Covilhã. Pela Plataforma Logística da Guarda passam muitas das exportações agroalimentares portuguesas, mais de 200 mil toneladas em 2019 e 1300 contentores refrigerados. A Plataforma ganhou uma extensão do Porto de Leixões e ambiciona ser um porto seco, conectando os portos portugueses à Europa, aliviando os fluxos de mercadoria nos terminais marítimos e acelerando a circulação das exportações, tornando a Guarda uma “zona económica especial”.

