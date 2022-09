Imobiliário. O futuro incerto da Baixa Pombalina

No final de maio, mais de 30 elementos do Fórum Cidadania Lx, um dos principais e mais antigos movimentos de defesa do património arquitetónico da capital, assinaram uma carta enviada à Assembleia Municipal de Lisboa para travar o projeto de um hotel no edifício da Confeitaria Nacional. Previsto para nascer na Praça da Figueira, no coração da Baixa Pombalina, os peticionários alertavam para “a demolição praticamente integral dos interiores” e “a destruição dos estuques e das abóbadas para a abertura de um elevador de serviço nas traseiras”.

A missiva contraria o discurso político da reabilitação e recuperação da malha urbana, que tem sido um dos principais focos da autarquia lisboeta dos últimos dez anos. Chega mesmo a colocar em causa a possível candidatura desta zona da cidade a Património Mundial da UNESCO, pela qual a Câmara de Lisboa se tem batido desde 2016, quando o projeto foi aprovado em Assembleia Municipal.