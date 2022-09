H2: a molécula da discórdia

A aposta no hidrogénio verde está a provar ser tão fraturante, enquanto política energética, como o processo mais elementar que lhe dá origem: a divisão da molécula da água pela eletrólise, separando hidrogénio (H2) para um lado e oxigénio para o outro. O debate, esse, tem provocado mais curto-circuitos do que energia útil, com trocas de galhardetes que por vezes resvalam mais para ataques pessoais do que para a discussão de fundo sobre os méritos e problemas de uma estratégia que rapidamente entrou na agenda política global.

O Governo traçou um plano para atrair investimentos privados para o H2 verde que podem chegar aos €9 mil milhões até 2030, criando entre oito mil e 12 mil empregos em áreas que vão da investigação e desenvolvimento ao fabrico de eletrolisadores, incluin­do a construção de novas centrais solares e parques eólicos e das unidades de produção de hidrogénio verde.