Ex-gestor processa Bison

A destituição acabou na justiça. O ex-administrador executivo do Bison Bank, Pedro Ortigão Correia, que foi afastado do cargo em outubro passado, pôs um processo judicial contra o banco português de capitais chineses e também contra a holding sediada em Hong Kong.

A ação judicial colocada pelo também antigo administrador da AICEP deu entrada no juízo central cível de Lisboa no passado dia 20 de julho, sendo reclamado um montante de €1.733.909,61, de acordo com os dados públicos que constam do portal Citius. O banco que administrava, o português Bison Bank (antigo Banif Banco de Investimento), é visado no processo, bem como o seu acionista chinês, o Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong), Limited.

Foi o grupo chinês Bison em Hong Kong que decidiu, a 15 de outubro de 2019, a destituição, com efeitos imediatos, de Pedro Ortigão Correia da administração do seu banco em Portugal, o Bison Bank. O gestor tinha sido eleito para o mandato de 2018-2021, mas não o concluiu.

A decisão do banco estará ligada ao descontentamento com a prestação do gestor, uma imputação que não é aceite pelo visado.

O Bison Bank fez poucos comentários quando interpelado pelo Expresso, dando só conta dos passos seguidos: “Pedro Ortigão Correia foi destituído da sua função como diretor executivo do Bison Bank, por uma decisão do seu acionista único, em outubro de 2019. Na sequência desta decisão, Pedro Ortigão Correia iniciou uma ação legal contra o Bison Bank e o seu acionista único em julho deste ano, que irá agora seguir os trâmites devidos.” O ex-gestor não quis fazer comentários.

O banco, que emprega 57 funcionários, decidiu, no fim do ano, uma mudança de estratégia, para ter mais tempo para obter receitas. O Bison Bank tem estado no radar do Banco de Portugal, que enviou para a instituição uma carta, em dezembro passado, dando conta de que seria necessário receber €19 milhões do acionista único (que só tinha colocado ainda €41 milhões dos €60 milhões prometidos aquando da compra à Oitante, em 2018). O prazo dado tinha sido 30 de junho de 2020, mas ainda não se concretizou. O banco diz ao Expresso que o Bison, em Hong Kong, já determinou o aumento de capital, “que está agora no processo de ser concluído”.