E agora que a Champions League acabou? Hotéis de Lisboa que receberam equipas antecipam um resto de 2020 fraco

Também para os hotéis de Lisboa foi uma festa, a realização de provas finais da Champions League, designadamente os que alojaram equipas e comitivas, dados os tempos difíceis que o sector atravessa na capital portuguesa, com os clientes reduzidos a mínimos históricos devido à pandemia covid-19.

Mas para o turismo foi uma festa reduzida, de pouca dura, e aparentemente sem os impactos que se esperavam: a Champions League começou em Lisboa a 6 de agosto, sem poder ter público a assistir aos jogos por restrições sanitárias, e termina este domingo com a final no estádio do Benfica entre o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique - deixando nos hotéis um travo amargo de previsões fracas para o resto do ano.

O hotel Marriott em Lisboa chegou a ter uma equipa confirmada pela UEFA, mas a reserva acabou por ser cancelada. "Por fim não tivemos uma equipa, a UEFA escolheu outros hotéis em Lisboa e na zona de Cascais e Sintra", refere Elmar Derkitsch, diretor do hotel.

"Mas temos equipas das televisões aqui no hotel. A vantagem é que essas equipas ficam ate ao fim", frisa o diretor do Lisbon Marriott Hotel, adiantando ter tido em média 35 quartos ocupados por dia.

"Para nós, e para a cidade, o impacto mais positivo da Champions League é esta a promoção e divulgação de Lisboa e da marca Portugal. Por exemplo, as equipas de televisão que temos no hotel usam o nosso jardim e vista para a piscina quando fazem as suas reportagem, o que cria uma boa imagem de Portugal, e de certeza vai ajudar no futuro", frisa Elmar Derkitsch

Mas ao acabar este domingo a Champions League, as previsões para o resto do ano estão longe de ser animadoras. "As nossas expectativas para o outono e o inverno são muito baixas, o que também são as outros hotéis de Marriott em Portugal", destaca o diretor do Marriott em Lisboa.

As baixas previsões colocam-se sobretudo em hotéis grandes que vivem do mercado das reuniões e congressos", frisa Elmar Derkitsch, explicitando que "por falta de definições claras e razoáveis, as empresas ainda tem receio e medo fazer reuniões e convidar as pessoas, e assim esse mercado importante para nós não existe".

Segundo o diretor do Marriott em Lisboa, "o problema também é a falta dos turistas transatlânticos, por exemplo em 2019 tivemos 1,2 milhos de turistas dos Estados Unidos para Portugal, um mercado que este ano quase não existe".

Impacto para os hotéis ficou €7 milhões abaixo das expectativas

A crise da pandemia está a atingir de forma dura os hotéis de Lisboa, permanecendo ainda encerrados muitos com padrão de cinco estrelas, e alguns só reabriram para poder receber equipas da Champions League e cumprir os contratos com a UEFA, como foi o caso do Ritz ou do Corinthia.

O hotel Sheraton de Lisboa recebeu o Futbol Club Barcelona e a sua comitiva, o que gerou dormidas para 100 pessoas durante duas noites.

"Obviamente, pelas noites vendidas e o consumo, o impacto financeiro foi bastante positivo para a operação do nosso hotel", nota Sofia Serpa, diretora de marketing do Sheraton de Lisboa.

"Igualmente importante foi o impacto na imagem do hotel e da cidade, que sairam com o seu posicionamento reforçado, como destino seguro para a realização de grandes eventos, frisa ainda a responsável.

Mas os impactos não foram os que se esperavam. "A nível financeiro, para os hotéis da cidade em geral, com exceção dos que receberam equipas, organizações, sponsors e imprensa, os resultados ficaram aquém das expectativas, em cerca de 7 milhões de euros, pela ausência de adeptos", adianta Sofia Serpa.

O Sheraton reabriu em Lisboa a 1 de julho "com uma oferta muito focada nos mercados de proximidade, bem como no mercado local", pelo que lançou programas a preços promocionais como o Welcome Back e Rediscover Portugal, incluíndo "soluções híbridas" para reuniões de empresas, além de dar condições especiais para acesso à piscina exterior, "tratamentos pós-confinamento" no spa ou um 'summer market' aos almoços de fim-de-semana no restaurante.

"A tendência que temos vindo a notar desde a reabertura do hotel é que as reservas são efetuadas muito à última da hora, devido à instabilidade provocada pela situação da pandemia, o que dificulta a previsão em termos de ocupação até ao final do ano", refere a diretora de marketing do Sheraton. "No entanto, com o levantamento gradual de restrições a Portugal por parte de importantes mercados emissores, estamos confiantes numa retoma progressiva".

Esperava-se um impacto de €50,4 milhões

O impacto económico da final a oito da Champions League em Lisboa estava estimado em 50,4 milhões de euros pelo Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) , que também tinha previsto a presença de 16 mil adeptos sem bilhete e 3300 visitantes na final, incluindo as comitivas das equipas, quatro centenas de jornalistas, mais de um milhar de integrantes do staff de apoio e outro milhar de convidados da UEFA.

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, já tinha avisado que apesar de ser "um balão bde oxigénio" para os hotéis de Lisboa, a Champions League neste ano da pandemia do coronavírus ia ficar muito aquém dos resultados obtidos em 2014, ano em que a capital portuguesa também recebeu a Liga dos Campeões e as taxas de ocupação estiveram próximas dos 100%.

"O impacto deste evento, como é evidente, não vai chegar a todos os hotéis", advertiu o presidente da AHP, pondo a tónica no "sinal positivo" de "Lisboa, em tempos de adversidade, estar preparada para receber, em segurança e grande organização, eventos que mobilizam milhares de participantes".