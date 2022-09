Seis perguntas e respostas para perceber a polémica do hidrogénio

Quais as vantagens do hidrogénio verde como fonte de energia?

O hidrogénio verde (produzido a partir da eletrólise da água com eletricidade renovável) pode ser incorporado no gás natural, pode substituir o hidrogénio cinzento (produzido com gás natural) que é utilizado em vários processos industriais e ser usado como alternativa limpa nos transportes que hoje usam combustíveis fósseis. A vantagem é descarbonizar consumos energéticos em que a eletrificação direta de base renovável se revela pouco viável.