Suinicultura. Retrato de um sector que trocou a Venezuela pela China

Um retrato rápido do sector da suinicultura em Portugal mostra que a carne de porco representa quase 40% do consumo total de carne do país, cada habitante come, em média, 44 kg de porco por ano e a fileira produz 366 mil toneladas de carne, contribuindo para o produto interno bruto nacional com um volume de negócio agregado superior a dois mil milhões de euros.

