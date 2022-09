Hidrogénio verde: como é produzido e como é usado?

O hidrogénio verde pode ser obtido através da eletrólise da água (separando as moléculas de hidrogénio para um lado e as de oxigénio para outro), com recurso a eletricidade de origem renovável. A aposta que agora está a ser feita nesta solução resulta sobretudo da constatação de que a Europa tem hoje melhores condições para o produzir do que no passado, porque é agora possível construir centrais solares com preços reduzidos de venda da energia (componente chave e mais onerosa do processo de produção do H2 verde).

Havendo disponibilidade de eletricidade barata de base renovável, é necessário adquirir os eletrolisadores, que separarão a água em hidrogénio e oxigénio. Há várias tecnologias disponíveis, com características técnicas distintas, mas um dos desafios atuais é que as fábricas de eletrolisadores existentes não têm capacidade suficiente para abastecer toda a procura que a Comissão Europeia antecipa, pelo que terá de haver investimento industrial na produção desses equipamentos.