Eletricidade: melhor oferta gera poupança anual de 240 euros e é da Luzboa

A comparação de ofertas de eletricidade no mercado livre feita pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) revela que no segundo trimestre as ofertas mais competitivas proporcionaram poupanças anuais face aos preços regulados de até 240 euros, considerando consumos médios de famílias com consumo anual de 5000 kilowatts hora (kWh), 416 kWh mensais.

Para clientes com consumo anual de 1900 kWh (158 kWh mensais), as melhores ofertas do mercado liberalizado geram uma poupança anual de 76 euros na fatura de eletricidade por comparação com os preços regulados, revela o mais recente boletim da ERSE.

Em ambos os perfis de consumo o comercializador mais competitivo, de acordo com o regulador, foi a Luzboa, com o tarifário Luzboa Spot (que está indexado aos preços do mercado grossista, variando mensalmente).

No caso das famílias com consumo anual de 5000 kWh a Luzboa apresentou no segundo trimestre uma fatura mensal média de 70,79 euros, 22% mais barata que os preços regulados.

O segundo fornecedor mais competitivo foi a Goldenergy, empatada com a Muon Electric, ambas permitindo uma poupança de 13% face aos preços regulados.

Considerando os agregados com menores consumos, a Luzboa gerou poupanças de 17% face aos preços regulados, e a Goldeenergy e Muon proporcionaram poupanças de 12%.

Os maiores comercializadores do mercado liberalizado apresentam poupanças inferiores: a EDP gera economias de 2% a 3% face ao mercado regulado, a Endesa de 5% a 8%, a Iberdrola de 7% a 8% e a Galp apresenta poupanças de 2%.

Tendo em conta as ofertas duais (eletricidade e gás natural), a Endesa é a mais competitiva para clientes com baixos consumos, gerando poupanças de 13% face aos preços regulados, e a Goldenergy é a mais vantajosa para famílias com maiores consumos, com poupanças de 12% em relação ao mercado regulado.