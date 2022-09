Vinho. Porto, Port e Douro já são marcas protegidas para o Reino Unido pós Brexit

Mais vale prevenir do que remediar, diz o ditado popular e diz o IVDP - Instituto dos Vinhos do Douro e Porto que acaba de garantir a proteção das marcas de certificação Douro, Porto e Port para os vinhos da mais antiga região demarcada do mundo no Reino Unido.

Foi uma "atuação preventiva", ditada pela saída do Reino Unido da União Europeia, explica o presidente do IVDP, Gilberto Igrejas. "Até à ocorrência do Brexit estas denominações de origem estavam protegidas no Reino Unido ao abrigo da Regulamentação Europeia e do sistema de registo europeu de indicações geográfica. Todavia, a incerteza, que a esta data ainda se mantém, quanto à proteção de denominações de origem e indicações geográficas naquele país terceiro exigiu uma atuação preventiva do parte do IVDP, IP", afirma

Assim, independentemente do resultado das negociações em curso entre Reino Unido e União Europeia, Porto, Port e Douro já estão protegidos no Reino Unido.

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (IVDP), procedeu, a 4 de Março, à apresentação do pedido de registo de “Douro”, “Porto” e “Port” como marcas de certificação, junto do Instituto da Propriedade Intelectual do Reino Unido (UK Intellectual Property Office). O registo foi concedido em 10 de agosto de 2020 para as marcas de certificação “Douro” e “Port”, e em 11 de agosto de 2020 para a marca de certificação “Porto”.

O Reino Unido é um dos principais mercados do vinho do Porto,com uma fatia de €42 milhões nas exportações do sector no ano passado. Este ano, ate junho, soma €10 milhões, o que corresponde ao sexto lugar e a uma quota de 8,4% a nível global.