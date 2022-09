INE: atividade económica continua a cair, mas a contração é "menos intensa"

A atividade económica em Portugal ainda está a cair, mas os dados disponíveis para julho sinalizam que a situação começa a ganhar tons menos sombrios, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A "informação disponível revela uma contração menos intensa da atividade económica em julho, quando comparada com o mês anterior", salienta o INE na sintese de conjuntura, publicada esta quarta-feira.

A autoridade estatística nacional destaca que o indicador de clima económico, que traduz a confiança dos empresários, "aumentou entre maio e julho, após ter atingido em abril o valor mínimo da série". E nota que "os indicadores de confiança aumentaram em todos os sectores de atividade, de forma mais expressiva na Indústria transformadora".

Já ao nivel dos consumidores, a evolução foi menos positiva, com o indicador de confiança a diminuir em julho, após ter recuperado nos dois meses anteriores.

Olhando para vários dados que ajudam a fazer uma leitura sobre o andamento da atividade económica em julho, o INE aponta que o montante global de levantamentos nacionais, de pagamentos de serviços e de compras em terminais de pagamento automático na rede multibanco diminuiu 9,7% em julho, em termos homólogos. Apesar de ainda estar no vermelho na comparação homóloga, a dimensão da queda tem vindo a ser sucessivamente menos expressiva. Em junho foi de 14,4%.

A tendência é similar nas vendas de veículos automóveis, que registaram quebras homólogas de 17,6% nos automóveis ligeiros de passageiros e de 19,4% nos comerciais ligeiros, o que compara com -56,3% e -36% em junho.

Mais ainda, nos veículos pesados, as vendas aumentaram uns expressivos 67,3% em julho, em termos homólogos, depois de terem recuado 67% em junho.

Ao mesmo tempo, os resultados do Inquérito Rápido e Excecional às Empresas (COVID-IREE) "apontam para uma melhoria da situação das empresas na primeira quinzena de julho", afirma o INE.

Sinal disso, a percentagem de empresas em funcionamento foi 99%, mais 3 pontos percentuais (p.p.) que na quinzena anterior e mais 16 p.p. que em abril.

No sector do alojamento e restauração, que tem sido dos mais afetados pela pandemia de covid-19, esta percentagem foi inferior, nos 93%. Mas este valor representa um aumento de 11 p.p. face à quinzena anterior, frisa o INE.

A autoridade estatística indica que "face à situação que seria expectável sem pandemia, 58% das empresas reportaram uma redução do volume de negócios na primeira quinzena de julho (66% na quinzena anterior e 80% em abril)". Nos sectores do Alojamento e restauração e Transportes e armazenagem esta percentagem assumiu maior expressão (88% e 76%, respetivamente), sinalizando as maiores dificuldades destes sectores em retomar a atividade.

Olhando para a inflação, a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) situou-se em 0,1% em julho, uma variação idêntica à observada em junho, constata o INE.