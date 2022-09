Empresas portuguesas com presença online aumentam 25% este ano

A pandemia obrigou os protagonistas do tecido empresarial português a reinventarem-se, e a internet surgiu como uma das ferramentas mais fortes para o efeito. Os novos registos de websites com o domínio .pt cresceram 25% este ano, disse à Rádio Renascença a presidente do conselho diretivo do .PT, Luísa Ribeiro Lopes. Só no mês de abril, altura de confinamento, o aumento foi de 67% - qualquer coisa como 10.137 novas moradas digitais, um recorde mensal absoluto.

Já no mês passado, a subida foi de 17%, apesar de julho ter normalmente um decréscimo de novos registos. “Significa que esta tendência, a necessidade de as empresas terem uma presença online, mantém-se mesmo nestes períodos de férias”, disse Luísa Ribeiro Lopes.

A responsável adiantou ainda que mais de metade das novas empresas que chegam agora à internet são pequenos negócios. Pertencem sobretudo à restauração, à área dos serviços domésticos e ginásios. A abertura de domínios de projetos de solidariedade social também aumentou bastante nos últimos meses. Registar um website com o domínio .pt é “muito simples”, rápido, e tem um custo de 10 euros por ano, indicou a responsável. É “uma aposta muito interessante para quem quer ter uma porta aberta no online”, concluiu.