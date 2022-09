Empresas não estão a conseguir pagar TSU em prestações. Serviços da Segurança Social já pediram mudança de regra ao Ministério

As empresas que tenham feito correções nas remunerações declaradas nos últimos meses não estão a ter acesso aos planos prestacionais da Segurança Social. Os planos em causa são para pagar as contribuições de março e maio, reduzidas a um terço e flexibilizadas devido à pandemia. O problema foi avançado esta quarta-feira pelo jornal ECO.

O Ministério da Segurança Social acedeu a que que os outros dois terços de cada mês fossem pagos no segundo semestre do ano: ou logo na totalidade, ou ao longo de três ou seis meses. A escolha das empresas tem de ser comunicada até ao final do mês. O problema é que muitas estão a ser obrigadas a pagar tudo na totalidade, apenas porque corrigiram as remunerações declaradas nos últimos meses, algo que a Segurança Social considera um incumprimento - o que “não faz sentido nenhum“, disse a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), Paula Franco, ao ECO. Isto porque o alargamento de prazo original foi motivado “precisamente pela grande quantidade de planos prestacionais que não se conseguia tratar”.

Segundo o jornal, os próprios serviços do Estado já reconheceram o problema, porque pediram ao Ministério que alterasse as regras, para que as empresas que fizeram estes acertos não sejam consideradas incumpridoras. O Ministério ainda não respondeu.