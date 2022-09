Covid-19. Apoios às microempresas de turismo reforçados em €90 milhões

A Linha de Apoio às Microempresas de Turismo vai ser reforçada para uma dotação máxima de 90 milhões de euros, dinheiro que vai ser disponibilizado pelos saldos de gerência do Turismo de Portugal, para fazer face aos impactos gerados com a pandemia covid-19 no sector.

Trata-se de uma nova extensão da Linha de Apoio às Microempresas de Turismo, que em dois meses já teve mais de cinco mil candidaturas aprovadas, com um financiamento associado de cerca de 40 milhões de euros, tendo 90% das empresas "já recebido integralmente o apoio concedido e contratado", segundo avança o Turismo de Portugal.

"Esta é uma medida destinada a reforçar o apoio às microempresas numa altura em que muitas delas reiniciam a sua atividade, sendo necessário um esforço financeiro para assegurar que esse reinício seja adequado e sustentável", explicita o Turismo de Portugal.

O reforço da linha de apoio às microempresas também permite alargar o seu âmbito "a outras atividades económicas com relevo para o turismo", ao mesmo tempo que "intensifica o seu auxílio mediante a previsão de conversão de uma parte do financiamento em incentivo não reembolsável, associada ao objetivo de manutenção do emprego", destaca ainda o órgão regulador do turismo.