Portos: contentores de Sines mais controlados

A Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS) investiu um milhão de euros no reforço da capacidade de realização das inspeções às mercadorias movimentadas em contentores. Um dos alvos deste investimento é o controlo do cumprimento das condições fitossanitárias de produtos alimentares para consumo humano, anunciou a APS esta terça-feira.

O objetivo, diz a APS, é o reforço da capacidade, a melhoria do serviço prestado aos clientes e o despacho mais ágil de mercadorias no porto que mais contentores movimenta e é líder nacional no total de carga movimentada nos portos nacionais

O projeto exigiu a duplicação da área útil do edifício de inspeções, para 500 metros quadrados, e a diplicação do número de portas/cais de inspeção, para 6, a par da construção de um segundo armazém, com mil metros quadrados, que vem reforçar a capacidade de inspeção simultânea de contentores refrigerados, no âmbito do controlo fitossanitário.

Associado a este investimento em infraestruturas físicas que têm como principal utilizador a Autoridade de Sanidade Vegetal, no quadro da política de digitalização, Sines também reforçou a aposta na tecnologia associada aos procedimentos de inspeção.

Principal porta de entrada de produtos energéticos no país, o porto de Sines "resistiu à tendência de quebras acentuadas na movimentação de contentores a nível global, registando uma diminuição acumulada de 2% nos primeiros seis meses deste ano”,indicam os dados da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve sobre o movimento portuário.