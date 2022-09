Nélio Lucas, ex-Doyen, abriu empresa em Portugal para produzir canábis… mas o negócio “ardeu”

A empresa chama-se Silver Decade, foi criada em dezembro de 2018 e tem a sua sede no número 706 da Rua Sá da Bandeira, no Porto. Atividade: produção de canábis para fins medicinais. Sócios: Nélio Lucas, com 95%, e João Rafael Koehler, com 5%. Mas o que seria um promissor negócio de elevadas margens tornou-se uma parceria sem princípio ativo, uma aliança que ardeu sem produzir efeito.

